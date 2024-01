Un homme attaque une juge au tribunal de Las Vegas

L'homme qui a attaqué la juge la semaine dernière au tribunal de Las Vegas parce qu'il n'était pas satisfait de son jugement a comparu à nouveau devant le tribunal et a finalement été condamné pour ce pour quoi il devait initialement comparaître devant la justice. La semaine dernière, Deobra Delone Redden a complètement perdu le contrôle. Il devait comparaître devant le tribunal pour une affaire dans laquelle il avait attaqué quelqu'un avec une batte de baseball.

Il a essayé d'expliquer à la juge qu'il avait amélioré sa vie. "J'essaie d'apprendre de mes erreurs", s'est-il défendu. "Je vais mieux, je ne me drogue plus et je ne commets plus de crimes. Je pense que je mérite une chance et que je ne devrais pas être envoyé en prison." Mais la juge Mary Kay Holthus n'a pas accepté cela. Étant donné les antécédents de l'homme, elle a estimé qu'il était temps de faire quelque chose de différent. À ce moment-là, Redden a perdu tout contrôle et a sauté par-dessus la barre et a attaqué la juge. Il l'a tirée vers le sol et a commencé à la frapper





Nieuwsblad_be » / 🏆 25. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Las Vegas peut-elle devenir la capitale du sport?Las Vegas accueille un Grand Prix de F1. La ville compte devenir incontournable sur la carte sportive mondiale.

La source: sportfootmag - 🏆 4. / 68 Lire la suite »

Agression d'un prévenu contre une juge à Las VegasL'agression d'un prévenu contre une juge à Las Vegas rappelle l'incident de 2010, où une juge de paix et un greffier ont été tués par balle dans une salle d'audience à Bruxelles par un homme. Le Président honoraire du tribunal de première instance de Bruxelles, Luc Hennart, rappelle que cet acte ne constitue pas une constante dans le fonctionnement judiciaire en Belgique, 'C’était l’acte d’un déséquilibré qui a été reconnu incapable de gérer ses actes par la suite'.Néanmoins, il arrive que les juges soient victimes de violences. 'Cela arrive que le juge soit confronté à des réactions impulsives quand il prononce son jugement. S’il prononce une peine qui parait trop sévère à la personne qui a comparu devant lui, il arrive que la personne ne se contrôle plus et lâche l’une ou l’autre invective à l’égard du juge. C’est quelque chose qui arrive, mais ça n’est pas vraiment très fréquent. Cela dit, le juge n’est pas à l'abri de réactions très violentes', précise Luc Hennart

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Wat las u dit jaar? Geld, woke en pastoorsWaar liggen lezers van De Standaard wakker van? Als we naar het lijstje met langst gelezen artikels van 2023 kijken, komen we uit bij de rijkdomtest, een interview met Bart De Wever over woke en de Danneelstapes, die we tien jaar na datum herpubliceerden naar aanleiding van de tv-reeks Godvergeten.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Bart De Wever: l'homme qui domine la vie politique belgeDans cet article, nous explorons la personnalité et l'influence de Bart De Wever, président de la N-VA, sur la politique belge. Nous examinons également ses déguisements et sa popularité en tant que politicien flamand.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Steven Van Ammel leest de eindejaarlijstjes: “Elk boekenlijstje is een zelfportret”Boekhandelaar en columnist Steven Van Ammel las nieuwsgierig alle lijstjes van de Letteren-medewerkers. Elk apart zeggen ze iets over de lezer zelf, maar allemaal samen leest hij er een wens in: wees veelkoppig, lees gretig.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Un adolescent britannique disparu depuis six ans retrouvé en FranceLe jeune britannique de 17 ans, Alex Batty, qui était porté disparu depuis six ans mais a été retrouvé en France plus tôt cette semaine, a déclaré à la police que son grand-père était décédé il y a six mois. Mais les voisins de l'homme prétendent l'avoir vu récemment. C'est ce qu'ont rapporté les médias britanniques.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »