Un haut responsable du ministère ukrainien de la Défense a été arrêté ce vendredi 22 décembre pour détournement de fonds publics. Ce scandale met une nouvelle fois en lumière la corruption qui gangrène encore l’Ukraine. Le gouvernement du président Volodymyr Zelensky doit intensifier sa lutte contre ce fléau pour avancer sur sa route vers l’Union européenne.

'Le directeur de l’un des principaux services du ministère de la Défense a été placé en détention', a communiqué hier le Parquet ukrainien. Le nom du suspect n’a pas été dévoilé. Les perquisitions à son domicile ont permis de 'découvrir des documents confirmant activités illégales'. Le haut fonctionnaire aurait détourné quelque 36 millions d’euros destinés à l’achat d’obus d’artillerie. Alors que l’Ukraine manque de munitions dans sa guerre contre la Russie, l’affaire a de quoi interpeller. Pourtant, c’est loin d’être un cas isolé. Plusieurs scandales ont éclaté en Ukraine ces derniers mois, notamment dans l’armée et au sein du ministère de la Défens





RTBFinfo » / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Conner Rousseau : démission et défenseConner Rousseau démissionne de son poste de président de Vooruit, mais est défendu par la députée Freya Van den Bossche. Des citations de ses propos à la police ont fuité.

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

VS-Congres blokkeert hulp aan Oekraïne: Zelensky op spoedbezoek naar WashingtonEr ligt een groot pakket ter waarde van 106 miljard dollar voor in het Congres. Het grootste deel ervan – 61 miljard – zou naar Oekraïne gaan. De rest

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Taylor Swift élue 'Personnalité de l’année' par le magazine TimeL’auteur-compositrice-interprète américaine Taylor Swift a été sacrée 'Personnalité de l’année' par le prestigieux magazine Time. Elle succède au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pourquoi mérite-t-elle cette couronne tant convoitée en 2023 ? Réponse de Rudy Léonet dans La Semaine des 5 Heures.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Zeno Debast peut-il vraiment devenir l’arrière droit des Diables?Aligné sur la droite de la défense contre la Serbie, Zeno Debast a convaincu en possession mais affiché des lacunes importantes sans ballon.

La source: sportfootmag - 🏆 4. / 68 Lire la suite »

L'impact des chiens et des chats sur le climat et la biodiversité est une 'catastrophe', selon un membre du GIECSur un plateau télévisé, François Gemenne, membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), a estimé que l’impact des chiens et des chats sur le climat et la biodiversité était une 'catastrophe'. Ses déclarations ont suscité de nombreuses réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Ses propos ont été largement contestés dans des publications d’hommes et de femmes politiques ainsi que par des groupes de défense des animaux. Si M. Gemenne a ensuite nuancé ses propos en indiquant que cet impact était 'relativement anecdotique par rapport à d’autres sujets comme celui des énergies fossiles', les affirmations du chercheur belge se basent sur des études scientifiques récentes.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Un haut responsable du ministère ukrainien de la Défense arrêté pour détournement de fonds publicsUn haut responsable du ministère ukrainien de la Défense a été arrêté ce vendredi 22 décembre pour détournement de fonds publics. Ce scandale met une nouvelle fois en lumière la corruption qui gangrène encore l’Ukraine. Le gouvernement du président Volodymyr Zelensky doit intensifier sa lutte contre ce fléau pour avancer sur sa route vers l’Union européenne.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »