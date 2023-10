Un groupe de concertation sur le bien-être animal à Arlon : « Il y aura deux parcs canins dans le chef-lieu »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Benoît Piedboeuf réagit à la dénonciation de la majorité Mr - Les Engagés d’Arlon envers Willy Borsus : « Il n’y a pas de volonté de mise à l’écart des élus MR arlonais »«J’ai été très mal conseillé et j’ai perdu pas mal d’argent»: Eric, de Taviers, a reçu des nouvelles d’ORES suite à sa facture de 3.

Mauvaise surprise pour Peggy et Grégory : leur maison était en bois, pas en briques… « on n’invite presque plus personne, j’ai beau faire le ménage, on ne peut pas masquer l’odeur »Houffaloise respire la sérénité cette saison en P1: «Mais on a un petit goût de trop peu», avoue Romain Brichet headtopics.com

La police tire sur un chauffard en fuite à Marche-en-Famenne : après avoir frôlé la mort, il écope d’une peine de travail D3B, Longlier - Habay-la-Neuve | Claude Petit préface le match de son club contre celui de son fils: «Samuel, un passionné qui ne rend jamais les armes»

Rénovation du CPAS, travaux dans les écoles, nouveau radar : découvrez les projets lancés dans les HonnellesAvant le scrutin de 2024, la commune d'Honnelles doit finaliser plusieurs projets. Elle va aussi en lancer d'autres. Les bâtiments du CPAS vont notamment être rénovés.

La valeur des crédits pour les rénovations énergétiques dépasse les 500 millions en 2023Le nombre total de crédits à la consommation octroyés au premier semestre 2023 a augmenté de 9,7% par rapport à la même période l'année dernière, notamment en raison de la progression des crédits écoénergétiques, rapporte la fédération du secteur financier Febelfin jeudi.

Chantier du tram à Liège: les commerçants jugent insuffisantes les primes compensatoiresLes commerçants de la Ville de Liège, affectés par le chantier du tram, recevront un total de six millions d'euros de primes pour l'année 2023. Ce montant s'ajoute aux 11 millions déjà attribués pour l'année 2022. C'est ce qu'a décidé, mardi, le collège communal de Liège.

Les tourbières de la Haute Somme parmi les 20 projets soutenus par la Française des JeuxDans la liste des 20 projets sélectionnés pour le jeu «Mission Nature» de la Française des Jeux, lancé lundi 23 octobre sur le modèle du «Loto du patrimoine», figurent les tourbières alcalines de la Haute Somme.

Gand-Breidablik : les Buffalos veulent conforter leur première place, les compos sont connues (direct commenté 18h45)La Gantoise reçoit Breidablik dans le cadre de la troisième journée du groupe B de la Conference League. Un match à...

Les membres du comité anti-Envirolead mesurent les métaux lourds présents dans le sol à ObourgC'est à quelques centaines de mètres seulement du broyeur à métaux CometSambre, à Obourg, que le rendez-vous était donné. À l'aide d'un technicien et d'un pistolet à rayons X, les citoyens ont mesuré la teneur en métaux lourds des sols.