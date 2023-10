Un futur projet de loi fait grincer les dents des directeurs de casinos du pays

Rien ne va plus pour les casinos de Namur et de Dinant, comme pour les autres du pays, suite à un projet de loi qui devrait entrer en vigueur dès 2024. Ce projet prévoit que les taxes régionales sur les jeux de hasard ne seront plus déductibles de l’impôt sur le revenu des sociétés. Ce qui reviendra à taxer au fédéral l’impôt régional.

Un risque de banqueroute, selon la Fédération de casino Actuellement, la taxe sur les jeux et paris est régionalisée et est déductible fiscalement. Dès l’an prochain, la déductibilité disparaîtrait. Cette somme serait taxée une nouvelle fois. Avec une conséquence arithmétique implacable. La Région wallonne n’a pas été concertée.

Lire la suite:

RTBFinfo »

Un futur projet de loi fait grincer les dents des directeurs des casinos du paysRien ne va plus pour les casinos de Namur et de Dinant, comme pour les autres du pays, suite à un projet de loi qui devrait... Lire la suite ⮕

Robert Closset, 1er échevin à Dinant, condamné à payer 19.200 euros d’amende pour travail frauduleuxLe premier échevin de la Ville de Dinant, Robert Closset, a été reconnu coupable d’infractions commises dans le cadre de sa profession de dépanneur. Il devra payer 19.200€ d’amende. Lire la suite ⮕

Retrouvez plus de 30 photos du match Petit-Waret-GesvesVoici notre galerie photos de la rencontre Petit-Waret-Gesves, en P2A Namur. Lire la suite ⮕

La dérogation accordée à la police d'Anvers 'n'apporte rien', selon Bart De WeverLa dérogation accordée par la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, à la police locale d'Anvers selon laquelle cette dernière ne devra plus déployer d'agents pour renforcer d'autres zones de police locale n'apportera rien pour la protection de la communauté juive, a indiqué le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever (N-VA) mardi soir. Lire la suite ⮕

Voici les dates des prochaines collectes de sang en province de NamurPlusieurs collectes de sang sont organisées ces prochains jours en divers endroits de la province de Namur. Lire la suite ⮕

Namur : une exposition temporaire et un escape Game au musée Félicien Rops'Au travail ! Les ateliers d’artistes au 19e siècle' est le nom de l’exposition. Un lieu qui nourrit l’imaginaire... Lire la suite ⮕