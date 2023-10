Un fou du volant sur l’autoroute E411 : le conducteur, un Anderlechtois né en 1999, a été interpellé après une

Les patrouilleurs de la police fédérale de la route ont pris un véhicule en chasse, vendredi vers 4h00 du matin, sur l’autoroute E411 à hauteur de Bierges, dans l’entité de Wavre.La voiture poursuivie circulait en direction de Bruxelles, à plus de 200 km/h.

Le fuyard a emprunté la sortie autoroutière à Overijse, avant de poursuivre sa route à vive allure dans les rues de l’entité brabançonne flamande, commettant de multiples infractions graves au Code de la route.Le suspect a finalement été appréhendé lorsqu’il s’est retrouvé coincé dans une voie sans issue.L’individu est un Anderlechtois né en 1999.

