Un étudiant arrêté à New York pour des menaces visant des camarades juifs

Plusieurs responsables américains ont dénoncé des actes antisémites et islamophobes aux Etats-Unis depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre puis les bombardements d’Israël sur Gaza.

« Les menaces contre les communautés juives, musulmanes et arabes ont considérablement augmenté dans notre pays », a-t-il déclaré lors d’un forum virtuel sur la haine.« Le ministère de la Justice ne tolère aucune violence ou menaces illégales de violence alimentées par l’antisémitisme ou l’islamophobie », a-t-il insisté, selon ses propos retranscris dans un communiqué.

