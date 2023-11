Un duo Iserbyt-Nys pour affronter van der Haar et les siens ? Tour d’horizon des différents protagonistes de l’Euro de cyclocross

Les premières tendances de la saison de cyclocross sont à peine en train de se dessiner que la première échéance arrive déjà. Les spécialistes des labourés ont rendez-vous à Pontchâteau pour les championnats d’Europe ce dimanche. Comme presque chaque année, le rendez-vous continental sera l’occasion pour les prétendants de se parer d’un maillot distinctif en l’absence de Wout van Aert et Mathieu van der Poel.

Peut-être un peu trop présomptueux face à Iserbyt à Ruddervoorde, le Néerlandais a pris sa revanche le lendemain à Maasmechelen. Si ces trois noms semblent se dégager, d’autres devraient pouvoir les accompagner et éventuellement les concurrencer. Tenant du titre, Michael Vanthourenhout s’avance moins confiant. Le coureur de chez Pauwels Sauzen Bingoal n’a pas encore levé les bras.

