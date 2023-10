Un drone à l'origine de la frappe qui a fait six blessés à la frontière israélo-égyptienne

'Un drone non identifié s'est écrasé vendredi aux abords d'un bâtiment adjacent à l'hôpital de Taba, faisant six blessés légers', indique son porte-parole sur Facebook. Précédemment, la télévision AlQahera News, proche du renseignement égyptien, avait fait état d''une roquette' tirée par une partie non identifiée 'dans le cadre de l'escalade actuelle à Gaza'.

L'Égypte, médiateur historique entre Palestiniens et Israéliens et qui tient l'unique ouverture sur le monde de Gaza qui ne soit pas aux mains d'Israël, se retrouve en première ligne depuis le 7 octobre, jour des attaques du Hamas faisant plus de 1.400 morts sur le sol israélien. En représailles, Israël bombarde désormais sans répit la bande de Gaza et a fait environ 7.000 morts selon les autorités locales.

Lire la suite:

rtlinfo »

Une roquette frappe Taba, près de la frontière israélo-égyptienne, et fait six blessésUne roquette a touché dans la nuit de jeudi à vendredi la ville égyptienne de Taba (Sinaï Sud), non loin de la frontière avec Israël, a rapporté vendredi le média égyptien Al-Qahera News. Six personnes ont été blessées. Lire la suite ⮕

Rode Kruis-Vlaanderen haalt met moeite donaties binnen voor oorlog tussen Israël en Hamas: “Fundamenteel verscRode Kruis-Vlaanderen zamelde nog maar 9.000 euro in voor het conflict in het Midden-Oosten. Nochtans is dat één van de grootste crisissen uit de recente geschiedenis. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : «Il existe des traitements différenciés en fonction des otages» (entretien)Certains sont plus susceptibles d’être libérés que d’autres, expose le chercheur Etienne Dignat. Et les Etats-Unis de Joe Biden sont plutôt disposés à négocier. Guerre Israël-Hamas otages Lire la suite ⮕

De Croo: “Hamas moet gijzelaars vrijlaten, Israël moet blokkade Gazastrook stoppen”De extremistische Palestijnse organisatie Hamas moet al zijn gijzelaars onvoorwaardelijk vrijlaten, maar tegelijk moet Israël de “onaanvaardbare” blokkade van de Gazastrook stopzetten. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas: échanges d’accusations à la tribune de l’ONUSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Israël exhibe des armes du Hamas, fournies selon lui par Pyongyang et TéhéranL'armée israélienne a exposé jeudi à des journalistes des armes utilisées par les commandos du Hamas contre Israël le 7 octobre et dont, selon elle, une partie aurait été fournie par la Corée du Nord et l'Iran. Lire la suite ⮕