Un couple installe des outils de solidarité sur son terrain privé à Herve

C’est une initiative solidaire qui émane d’un couple d’habitants de Herve. Ils vont installer dès ce jeudi plusieurs outils de solidarité sur un terrain privé leur appartenant. Il est question ici d’aide alimentaire, mais pas seulement.

Et puis une boîte à message va aussi être installée pour servir de relais vers les réseaux sociaux : ' C’est une petite boîte à lettres qu’on va installer dans cet espace. C’est destiné à toute personne qui a un besoin éventuel, qu’elle soit anonyme ou pas.

