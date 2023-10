Un conducteur blessé après avoir percuté un mur à Philippeville

Ce vendredi après-midi, un accident a eu lieu à la rue de France à Philippeville.

Le conducteur a dévié de sa trajectoire avant que son véhicule n’aille percuter un mur. Le chauffeur a été blessé. La voiture a quant à elle été prise en charge par le dépanneur Pascal Leseine.

