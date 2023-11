«Un choix difficile mais nécessaire»: après avoir quitté le RTL Info, Alix Battard prend une autre décision

Vendredi 27 octobre, Alix Battard présentait son dernier JT sur RTL-TVI, après 13 années de bons et loyaux services au 13h. Ce 1er novembre, Alix Battard a annoncé tourner la page du journalisme, renonçant à sa carte de presse : « C’est un choix difficile mais nécessaire.

« À l’avenir, les partenariats et échanges commerciaux que je pourrai établir, ainsi que les projets personnels que j’envisage de lancer ne me permettront peut-être plus de répondre aux critères d’obtention d’une carte de presse, ce qui explique ma décision… Évidemment, je serai toujours animée par les valeurs fondamentales qui ont été les miennes depuis le début de ma carrière mais je me dois aussi d’être transparente...

«Qu’est-ce que c’est que ça?», «Ma femme n’a rien à voir là-dedans!»: Olivier Schoonejans déstabilisé par sonInterview plutôt irréaliste sur le plateau du RTL Info ce mardi 31 octobre. Lire la suite ⮕

Brèves: le buteur du RAEC Mons David Cardon déjà nominé pour mai en D2, Winkel et Jérémy Perbet en fin deL’info en Nationales en un coup d’oeil. Lire la suite ⮕

Invitée sur le plateau du RTL info 13H, Zidani piège Olivier Schoonejans... et aboie en directL'humoriste belge était l’invitée du RTL Avec Vous ce mardi midi. Une interview qui ne s’est pas passé comme prévu... Lire la suite ⮕

Deux personnes hospitalisées après un incendie dans un immeuble à Louvain-la-NeuveDeux personnes ont été intoxiquées par des fumées inhalées lors d’un incendie survenu mardi soir dans un immeuble à appartements à Louvain-la-Neuve, ont indiqué mercredi les pompiers du Brabant wallon. Elles ont été transportées à l’hôpital. Lire la suite ⮕

Japon: prise d'otages dans un bureau de poste, un homme potentiellement arméUn homme potentiellement armé retenait au moins une personne en otage dans un bureau de poste dans le département de Saitama (nord-ouest de Tokyo), ont annoncé mardi les autorités locales. Lire la suite ⮕

Un pas de plus vers un nouveau quartier à quelques kilomètres de Leers-NordL’annonce a été faite il y a quelques jours. On parle ainsi d’une mixité de constructions, des logements sociaux et privés, des commerces et des activités. Lire la suite ⮕