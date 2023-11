Un camion se renverse sur l'autoroute

04-11-23 11:12:00 sudinfo_be 1 min.

Un camion a versé sur le bas-côté ce vendredi après-midi sur l’autoroute au niveau de l’échangeur de la E19-E42. Moment d’inattention, endormissement… On ignore les raisons qui ont fait perdre au chauffeur du poids lourd le contrôle de son véhicule. Selon les premières informations, il semble que le camion soit seul en cause et on ne déplorerait pas de blessé grave. Les pompiers n’ont pas été appelés en renfort. La police des autoroutes a effectué un balisage et dévié la circulation sur une seule bande, occasionnant de gros embarras et ralentissements dans le trafic autoroutier. À l’heure d’écrire ces lignes, les dépanneurs s’affairaient toujours sur place dans la soirée, mais dégager ce semi-remorque de l’endroit en pente où il s’est engouffré en défonçant la glissière de sécurité est une opération compliquée nécessitant une grue qui a été acheminée sur le lieu de l’accident.