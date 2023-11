Un braquage : la fin de match absolument dingue entre les Spurs de Victor Wembanyama et les Suns de Kevin Durant

Il n’y a que la NBA pour nous offrir ce genre de thriller absolument dingue. Dingue et complètement invraisemblable. Tristement incohérents dans leur façon de jouer, les Spurs de Victor Wembanyama ont arraché une victoire absolument insensée contre Phoenix au terme d’un money-time complètement improbable. On vous explique. A San Antonio en ce début de saison, pas question de tout centraliser autour de Victor Wembanyama.

Conséquence, San Antonio grignote son retard grâce à une fin de match de patron de Devin Vassell. Mais à une minute de la fin, rien n’est fait. Phoenix mène toujours de 5 points et vogue vers la victoire, malgré ce gros trou d’air en fin de match. Sauf que Victor Wembanyama sort de sa boîte au meilleur moment. Un petit jump-shot puis un put-back sur rebond offensif. 4 points en quelques secondes pour ramener les Spurs à 114-113 à 7 secondes de la fin.

