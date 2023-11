Un Belge parmi les étrangers évacués de Gaza vers l'Égypte via le poste-frontière de Rafah

Peu avant 09h00 (heure belge), quelque 545 personnes ont été autorisées à franchir le terminal de Rafah, unique ouverture de Gaza sur le monde qui ne soit pas aux mains d'Israël. 'Un certain nombre de pays ont été informés de l'ouverture possible de ce poste-frontière pour un nombre réduit de personnes ayant obtenu une autorisation', a expliqué Wouter Poels, porte-parole du SPF Affaires étrangères.

Les Affaires étrangères ont par ailleurs obtenu une telle permission 'pour déjà 85 Belges et 90 ayants droit', ces derniers étant généralement des personnes qui présentent un lien parental direct. 'Nos postes diplomatiques et consulaires sont prêts à assister les Belges et ayants droit qui atteindront l'Égypte via Rafah', a conclu le porte-parole du Service public fédéral.

Les 1ers étrangers et bi-nationaux quittent Gaza vers l'Égypte via le terminal de RafahUn premier groupe de personnes détentrices de passeports étrangers a traversé le poste-frontière de Rafah à Gaza vers l'Égypte mercredi, selon un journaliste de l'AFP sur place. Lire la suite ⮕

Un Belge parmi les étrangers évacués de Gaza vers l’Égypte: ce que l’on saitSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Eerste buitenlanders verlaten Gaza via Rafah-grensovergangEen eerste groep van buitenlanders heeft woensdagochtend, op de 26e dag van de oorlog tussen Israël en Hamas, de Gazastrook kunnen verlaten. Ze zijn via de Rafah-grensovergang naar Egypte getrokken, meldt persbureau AFP. Lire la suite ⮕

Eerste buitenlanders verlaten Gaza via Rafah-grensovergangNieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : les premiers étrangers et bi-nationaux quittent Gaza et franchissent le terminal de Rafah vers l'EgypteDes dizaines d'étrangers et de bi-nationaux ont quitté mercredi la bande de Gaza vers l'Egypte par le terminal frontalier... Lire la suite ⮕

Les premiers étrangers et binationaux autorisés à quitter Gaza vers l'EgypteLe bombardement par l'armée israélienne du plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza, pour 'éliminer' un dirigeant du Hamas, a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés, malgré les appels à épargner les civils. Ce mercredi, des étrangers et binationaux gazaouis sont autorisés à franchir le terminal de Rafah vers l'Égypte. Lire la suite ⮕