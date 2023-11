Un autocar coincé entre les rails de métro à Charleroi

C’est une scène surprenante que celle vue ce samedi, vers 11 heures, ville basse de Charleroi : un autocar en pleine détresse, coincé sur l’espace herbeux, entre les rails de métro, près du boulevard Tirou, devant les bâtiments du Forem et de l’Institut Notre-Dame. Comment cet autocar a-t-il fini sa course ici, difficile de le dire : il semble que le conducteur se soit égaré ici, ait pris les sens interdits avant de ne plus pouvoir manœuvrer… Et d’aboutir ici.

Le TEC et la police de Charleroi ont été avisés

:

