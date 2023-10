Un aéroport du Daguestan (Russie) envahi par des manifestants propalestiniens à l’arrivée d’un vol en provenance d’Israël

Plusieurs dizaines d’hommes ont pénétré dimanche soir sur le tarmac et dans le terminal de l’aéroport de Makhatchakala, capitale de la république russe à majorité musulmane du Daguestan, à l’annonce qu’un avion en provenance d’Israël devait y atterrir. Selon les médias Izvestia et RT, ils ont fait irruption sur le toit de l’aéroport et sur le tarmac.

Avant de pénétrer dans le terminal, plusieurs manifestants avaient également tenté de vérifier les passeports des personnes sortant de l’aéroport à la recherche de citoyens israéliens. L’un d’eux pouvait être vu en train de tenir une pancarte : 'Les tueurs d’enfants n’ont pas leur place au Daguestan' et d’autres ont crié 'Allah Akbar' sur ces vidéos.

