Un adolescent de 16 ans tué à un passage à niveau en Belgique

Le trafic ferroviaire entre Louvain et Aarschot est revenu à la normale, 36 heures après la mort d’un adolescent de 16 ans à un passage à niveau de la gare de Wezemaal.Selon Het Laatste Nieuws, Daan Janssens, 16 ans, a été tué après avoir été percuté par un train qui circulait à du 120 km/h alors que le passage à niveau était fermé. « Selon un témoin, les barrières du passage à niveau se sont abaissées », avait déclaré Thomas Baeken, porte-parole d’Infrabel, à Belga.

En effet, les premières observations montrent qu’elles fonctionnaient correctement.Tout porte donc à croire qu’il s’agisse d’un accident : « Il a déjà pris ce chemin plus de 1.000 fois dans sa vie », déplore sa maman auprès de nos confrères d’HLN.be. Le passage à niveau est situé à moins de 2 kilomètres de l’habitation familiale de Daan. « Il a dû perdre l’esprit durant une milliseconde », dit sa maman, sous le choc. « Une milliseconde de trop

Belgique Accident Passage À Niveau Train Adolescent

Belgique Dernières Nouvelles, Belgique Actualités

