Un accident tragique sur la N70 de Waasmunster

La N70 de Waasmunster (en Flandre-Orientale) est une longue ligne droite qui a malheureusement le théâtre d’un tragique accident de la route. Une petite Nissan Micra bleue a dévié de sa trajectoire pour venir percuter de plein fouet un arbre, comme l’explique Het Laatste Nieuws. Un choc terrible puisque la voiture n’a jamais freiné avant la collision…Pour la conductrice du véhicule, il n’y avait malheureusement plus d’espoirs

. Malgré l’intervention de plusieurs témoins, dont une infirmière parmi les personnes, la victime est décédée sur le coup.La circulation a été perturbée sur cet axe routier, un expert de la route devant se rendre sur place pour déterminer les circonstances exactes du drame

:

