Un accident « unique et profondément triste » s’est produit ce week-end à Zoetermeer, aux Pays-Bas. Comme l’indique AD, une mère de famille, qui était en état d’ébriété et sous l’influence de cannabis, était au volant de son véhicule quand elle a fait un tout droit au niveau d’un rond-point.Après les faits, les forces de l’ordre sont intervenues.

Elle se trouvait à côté des canettes de bière de sa maman…« Ce qui rend cet événement unique et profondément triste, c’est le fait que la fille de 12 ans pleurait et était terrorisée sur la banquette arrière. Notre cœur de policier à ce moment-là nous a rendus à la fois en colère et triste », a indiqué la police auprès de nos confrères hollandais.

