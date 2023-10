‘Uitspraak rechter over Rousseau vormt gevaar voor persvrijheid’

Bovenop jouw abonnement op De Standaard heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere kranten.Als abonnee lees je ook alle plusartikels. Je hoeft je alleen aan te melden zodat we je herkennen als abonnee.Vandaag om 14:20Gisteren om 21:00

Kortgedingrechter wijst verzet van DPG Media tegen publicatieverbod over incident met Conner Rousseau afDe kortgedingrechter in Dendermonde heeft het derdenverzet van DPG Media afgewezen, waardoor het publicatieverbod van informatie uit het proces-verbaal dat opgesteld werd tegen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau overeind blijft. DPG moet Rousseau een rechtsplegingsvergoeding van 1.800 euro. Lire la suite ⮕

Censure: Conner Rousseau gagne sa bataille judiciaire contre DPG MediaL'entreprise médiatique DPG Media doit payer 1.800€ de frais de justice à Conner Rousseau, a indiqué le juge des référés. Lire la suite ⮕

DPG Media gaat in beroep tegen publicatieverbod Rousseau: “Dit is een principiële kwestie”De rechter in Dendermonde wijst het derdenverzet van DPG af tegen het publicatieverbod dat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau via eenzijdig verzoekschrift bekwam. DPG Media gaat daartegen in beroep. Lire la suite ⮕

Rechter geeft Rousseau gelijk: publicatieverbod was terechtDe rechter in kortgeding wijst het derdenverzet van DPG af tegen het publicatieverbod dat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau via eenzijdig verzoekschrift bekwam. Lire la suite ⮕

Propos racistes de Conner Rousseau: pas d’atteinte à la vie privée de Conner Rousseau, selon le juge desLe juge des référés de Termonde, qui a rejeté jeudi le recours en tierce opposition introduit par DPG Media contre l’interdiction de la publication d’éléments issus du procès-verbal établi à l’encontre de Conner Rousseau, a estimé qu’il n’y avait pas eu d’atteinte à la vie privée du président de Vooruit et que ses déclarations sur la communauté... Lire la suite ⮕

Kortgedingrechter ziet geen schending van privacy RousseauDe kortgedingrechter in Dendermonde die het derdenverzet van DPG Media afwees tegen het publicatieverbod van informatie uit het proces-verbaal dat Lire la suite ⮕