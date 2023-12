‘Uitbesteding van schoonmaak bij VDAB zet de deur open naar precaire arbeid’Maatschappelijk opbouwwerkers bij de Belangenbond van SAAMO Gent vzw‘Waar schoonmakers vroegen bakens van vertrouwen waren voor het andere personeel, worden dit nu inwisselbare werkkrachten die van de ene dag op de andere vervangen worden’, schrijven Zehra Eviz en Thijs Vansteenwinckel (Saamo Gent). Ze klagen het systeem van uitbesteding in de sector aan, en de gevolgen voor de schoonmakers zelf.

De VDAB moet flink besparen van de Vlaamse regering, tegen het einde van deze legislatuur zo’n 22 miljoen euro. Om die besparing te realiseren besloot VDAB om de schoonmaak van haar gebouwen uit te besteden aan multinational ISS. Omdat de loon – en arbeidsvoorwaarden van het personeel dat overgaat naar ISS behouden blijft valt deze privatisering voorlopig net duurder uit. In de begroting voor 2024 is een bijpassing van 3,7 miljoen euro voorzie





22% langdurig werklozen krijgt geen begeleiding van VDAB: "En te vaak moeten ze solliciteren voor jobs die henMeer dan één op de vijf mensen die langer dan een jaar werkloos zijn, wordt niet begeleid in de zoektocht naar werk. Dat blijkt uit een diepgaand onderzoek van de socialistische vakbond ABVV. En veel werklozen die van een bemiddelaar wel hulp krijgen, weten op den duur niet meer wie hun bemiddelaar is.

Engie spreekt zich uit over de energietransitie: 'Kernenergie is een engagement voor de lange termijn'Engie gooit de deur niet radicaal dicht voor een levensduurverlenging van de reactoren Doel 4 en Tihange 3 met meer dan de tien jaar die zijn overeengekomen.

Kempens bouwbedrijf lanceert nieuwe sleutel-op-de-deur schuurvilla's van ruim 1 miljoenLuxevilla's vinden ondanks de turbulente economische tijden nog altijd vlot een koper. Nieuwkomer in dit hogere segment zijn de in massieve houtbouw opgetrokken sleutel-op-de-deur schuurvilla's van bouwbedrijf Artesio Exclusive Living uit Hoogstraten. Prijskaartje: ruim één miljoen. De eerste modelwoning wordt momenteel in Pulderbos gebouwd.

Rieno Van Oost verlengt en gaat voor twaalfde seizoen bij AvantiRieno Van Oost zal ook volgend jaar trainer zijn bij Avanti Stekene en maakt zich op voor zijn twaalfde seizoen bij de Waaslanders. Van Oost leidde de club van tweede provinciale naar derde afdeling, waar hij dit jaar hoopt om de eindronde te halen. Dat zou dan de eerste keer in de geschiedenis van de club zijn.

Kapster van Jean-Marie Pfaff zet villawijk De List in rep en roerDe anders zo rustige wijk De List in Schoten staat in rep en roer. Aanleiding is het voornemen van bewoonster Medine Iliksiz om haar garage om te vormen tot een klein kapsalon.

Vrouw pleegt vluchtmisdrijf na aanrijding in Grobbendonk maar laat wagen achterDe lokale politie Neteland heeft donderdagochtend even gezocht naar de bestuurster van een auto die in Grobbendonk een verkeersongeval veroorzaakte en daarna vluchtmisdrijf heeft gepleegd.

