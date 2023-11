Twintig doden na explosie in Nigeria op terugweg van begrafenis eerdere aanval

Bij een aanval van Islamitische Staat in West-Afrika (Iswap) op het afgelegen dorp Kayayya in de staat Yobe, 150 km van Damaturu, de hoofdstad van de staat, kwamen dinsdag nog 17 mensen om het leven. Volgens lokale bronnen bestormden de jihadisten het dorp omdat de bewoners hadden geweigerd hen een belasting op vee te betalen.Dinsdagavond was er een begrafenisplechtigheid voor de slachtoffers.

