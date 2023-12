Tweede wolf ontdekt in regio Kalmthout-Wuustwezel

Het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (INBO) van de Vlaamse overheid heeft na DNA-analyse ontdekt dat er een tweede wolf aanwezig is in de regio Kalmthout-Wuustwezel. Het dier gaat al samen op jacht met wolvin Emma, die er als een gevestigde wolf wordt beschouwd. In februari is het paartijd, vanaf half april kunnen mogelijk de eerste welpen worden geboren, áls de twee tenminste samenblijven.

Het INBO kreeg recent bevestiging dat er zich al een tijdje een tweede wolf bevindt in het territorium Noorderkempen van wolvin GW3449f, door Welkom Wolf Emma genaamd. Emma werd in augustus geïdentificeerd als een tot dan onbekende tiende welp van Noëlla en August, de Limburgse wolven. Die laatste werd in juli doodgereden in Oudsbergen. Sinds september wordt Emma als een gevestigde wolf beschouwd en is de Noorderkempen ook officieel wolventerritorium. Emma was altijd het schuchtere type, maar is onder invloed van het mannetje nu wat vranker aan het worde





