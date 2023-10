Twee zestigers dood aangetroffen in Bornem: “Meeste elementen wijzen in richting moord en zelfmoord”

Verzoeningsvergadering bij het spoor levert niets op: 48 urenstakingen in november en december gaan door

Van “huis bekogeld met eieren” tot “onze gemeente is op slinkse wijze verkocht”: zo hebben politici de fusie in Zwijndrecht beleefdIn Wintam, een deelgemeente van Bornem, is donderdag een koppel zestigers dood aangetroffen. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend. Dat wijst op dit moment in de richting van moord en …

De politie heeft donderdag op het Battelcomplex (N16) in Mechelen een vrachtwagenchauffeur betrapt die rondreed onder invloed van cannabis. De chauffeur beging ook verschillende inbreuken, die hem …Twee woningen in Mechelen-Zuid waren het doelwit van inbrekers. In een van de twee gingen ze uiteindelijk niet binnen. In een appartement in het centrum vond een diefstal plaats. headtopics.com

Kunsthal Mechelen promoot hedendaagse kunst: “Veilig onderkomen bieden voor vele stemmen en gezichten” “Een doodeerlijke jongen met een groot hart”: Barbara (50) verliest enige zoon Cobi (25) bij tragisch verkeersongeval

Vader Calixte redde objecten van kampleven in Dossinkazerne, kleinzoon Jo schenkt ze nu aan museum: “Ze zijn opnieuw waar ze thuishoren” VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel headtopics.com

Vier mensen opgepakt bij verschillende huiszoekingen: “Verdacht van georganiseerde informaticafraude” Familie en vrienden nemen afscheid van Dylan (15), die verongelukte met crossmotor: “Hij heeft zijn veel te korte leven geleefd zoals hij het wilde”Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klappen kreeg

Het personeel van de gemeente Zwijndrecht heeft op het middaguur het werk neergelegdZe deden die symbolische actie omdat ze radicaal tegen de fusieplannen met Beveren en Kruibeke zijn. Het personeel vreest voor de eigen werking en denkt dat er afvloeiingen komen als ze worden opgeslorpt in een groter geheel.

Metejoor vult straks twee keer Sportpaleis: "Mijn emoties op het podium zijn oprecht""Angst om op treden is er niet meer, ik ben zelfzekerder geworden. Al krijg ik hier toch zweethandjes van", glimlacht Metejoor. Over een week is het zover: dan staat de zanger in het Sportpaleis. Twee avonden na elkaar, telkens voor zo'n 17.000 mensen. "De faalangst van vroeger heeft me mijn grenzen beetje bij beetje doen verleggen.

'De honderdduizenden gevallen van individueel lijden in het Midden-Oosten worden al snel een statistiek'Als ik tussen het maniakaal opvolgen van het nieuws uit het Midden-Oosten door even stilsta bij het menselijk leed zelf, wordt het mij snel véél te veel.

Het niet geschreven boek blijft toch altijd het mooisteDat een aangekondigde roman zoals die van Lucas Rijneveld in de prullenmand belandt, is nu ook niet zo bijzonder. Gingen hem voor: Gogol, Balzac, Ramsey Nasr en George R.R. Martin. De Britse Max Porter bouwde zelfs een papier-maché totempaal met zijn afgevoerde manuscript.

Titelverdediger Jakob Ingebrigtsen bevestigt deelname aan het EK veldlopen in Brussel: "Ik hoop dat het vriestDe Noorse olympische kampioen op de 1.500 meter Jakob Ingebrigtsen heeft zijn deelname aan het EK veldlopen in Brussel op 10 december bevestigd. Dat liet de organisatie woensdag weten op Instagram.

Het uitzicht van Melat Gebeyaw Nigussie: 'Je moet even niks, gewoon het zicht in je opnemen'Sinds Melat Gebeyaw Nigussie directeur van de Beursschouwburg is, kijkt ze uit op het appartementsgebouw dat haar al aansprak toen ze nog student was. 'Ik zie er het banale, alledaagse leven in een soort verstilde wereld.'