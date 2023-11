Twee wagens belanden samen in berm naast E313: “Onduidelijk wat er gebeurd is”

Het ongeval gebeurde rond 2.30 uur ter hoogte van Ranst, net voorbij Wommelgem. “Wat er precies gebeurd is, is voorlopig nog onduidelijk”, zegt Jana Verdegem, woordvoerder van de federale politie. “In de rijrichting van Antwerpen zijn door een onbekende reden twee wagens van hun baanvakken afgeweken en in de berm beland.”

Naast de takeldienst kwamen ook brandweer en een ziekenwagen ter plaatse om de slachtoffers te bevrijden. Dit bleek echter niet nodig. De bestuurders konden zelf hun wagens verlaten en weigerden mee naar het ziekenhuis te gaan. "De wagens moesten worden getakeld, niemand raakte gewond", aldus Verdegem.

