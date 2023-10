Twee Waalse werklozen lichtten 22 jaar lang de staat op en moeten nu 150.000 euro terugbetalen

Bij een huiszoeking in de rue du Château d’Eau in Oupeye troffen speurders Gaetano en Franca aan in een pand waar wiet werd geteeld. Terwijl Gaetano in de boeien werd geslagen, lag Franca in bed te slapen, schrijftDe twee vijftiger ontvingen gedurende meer dan 22 jaar werkloosheidsuitkeringen voor alleenstaanden. Gaetano verklaarde dat hij al dertig jaar samen was met Franca, maar dat zij ingeschreven was op een ander adres.

Franca zei tegen de politie dat ze slechts af en toe in Oupeye was om de kat van Gaetano eten te geven. Uit een buurtonderzoek bleek echter dat er meer aan de hand was. De buren bevestigden dat de vrouw wel degelijk bij Gaetano verbleef. Ook financiële verrichtingen wezen uit dat Franca veel meer geldopnames deed en plaatselijke winkels frequenteerde in Oupeye, dan in de buurt van haar officiële woonplaats in Luik.

Ze moesten voor de correctionele rechtbank in Luik verschijnen en werden veroordeeld. De rechter hield bij het bepalen van hun straf rekening met “de ernst van de feiten en het langdurige misbruik van de sociale zekerheid, ten nadele van de maatschappij”. Ze moeten hun werkloosheidsuitkeringen, in het totaal bijna 155.000 euro, terugbetalen aan de RVA. Bij Gaetano gaat het om 67.284 euro, terwijl Franca 87.663 euro moet ophoesten. Ze krijgen ook een boete van 20.000 euro per persoon, waarvan 5. headtopics.com

