Twee vrouwen aangehouden voor moord op 64-jarige man in Maasmechelen

Op 16 februari werd het levenloze lichaam van een 64-jarige man uit Maasmechelen in zijn woning aangetroffen. Aanvankelijk waren er geen indicaties van een betrokkenheid van derden. Het parket van Limburg en politiezone Lanaken-Maasmechelen pasten het draaiboek voor ongewone sterfgevallen toe, waarna een inwendige schouwing en toxicologisch onderzoek werden uitgevoerd.

Omdat hieruit wel verdachte elementen naar voren kwamen, vorderde het parket van Limburg een onderzoeksrechter om een gerechtelijk onderzoek te voeren naar mogelijke feiten van moord. Vorige week woensdag 25 oktober arresteerde de opsporingsdienst van politie Lanaken-Maasmechelen na doorgedreven onderzoek een 68-jarige vrouw uit Mol en een 43-jarige vrouw uit Maasmechelen. Beide verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren die na verhoor besliste om hen aan te houden.

Bij Vooruit sluiten ze de rangen: “Hoe erg ook, slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag betekent niet levenslange werkgarantie”Krachtige herfststorm Ciarán op komst, en die zal felle rukwinden en veel regen veroorzakenStrandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.500 kilometer om het sieraad op te halen: “Ik moest je wel komen bedanken”Liever wél of geen bedrijfswagen?Strandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2. headtopics.com

Vrouw uit Mol (68) en vrouw uit Limburg (43) aangehouden voor moord op 64-jarige manDe politie Lanaken-Maasmechelen heeft vorige week een 68-jarige vrouw uit Mol en een 43-jarige vrouw uit het Limburgse Maasmechelen opgepakt voor de moord op een 64-jarige man. Hij werd begin dit jaar dood teruggevonden in zijn woning in Maasmechelen. Lire la suite ⮕

Topfavoriete Fem van Empel wint voor tweede jaar op rij Wereldbekermanche in Maasmechelen na autoritaire soloFem van Empel (Jumbo-Visma) heeft met sprekend gemak de tweede Wereldbekermanche van het seizoen gewonnen. De voormalige mijnsite Terhills in Maasmechelen was het decor voor een indrukwekkende solo van de Nederlandse, die al in ronde twee haar concurrentie het nakijken gaf. Lire la suite ⮕

Coupe du monde de cyclocross : nouvelle démonstration de Fem van Empel à MaasmechelenLa championne du monde Fem van Empel (Jumbo Visma) a remporté dimanche la deuxième manche de la Coupe du monde de... Lire la suite ⮕

Fem van Empel wint ook in Maasmechelen de WereldbekermancheFem van Empel (Jumbo-Visma) heeft met sprekend gemak de tweede Wereldbekermanche van het seizoen gewonnen. De voormalige mijnsite Terhills in Maasmechelen was het decor voor een indrukwekkende solo van de Nederlandse, die al in ronde twee haar concurrentie het nakijken gaf. Lire la suite ⮕

Coupe du monde de cyclocross : Lars van der Haar et Fem van Empel triomphent à MaasmechelenPas de deuxième succès pour Thibau Nys ! Celui qui avait décidé de ne pas participer au Superprestige à Ruddevoorde... Lire la suite ⮕

Lars van der Haar devance Eli Iserbyt et Laurens Sweeck à MaasmechelenLe Néerlandais Lars van der Haar (Baloise Trek-Lions) a remporté la 2e manche de la Coupe du monde de cyclocross dimanche à Maasmechelen. Le champion des Pays-Bas l'a emporté en solitaire avec 21 secondes d'avance sur Eli Iserbyt et 27 sur Laurens Sweeck, signant son premier succès en Coupe du monde depuis deux ans. Lire la suite ⮕