Twee uitzonderlijke records, een derde team op het veld en De Boeck die zijn jasje wel kan dragen: 7 dingen di

Zo’n 10 procent van de Belgen heeft er last van, maar je kan er nog altijd niet van genezen: het mysterie (en de oplossing) van astmaMan die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Jupiler Pro League: Genk s’impose facilement à Courtrai (0-3)Genk est allé s’imposer 0-3 à Courtrai dans le match de clôture de la 12e journée du championnat de Belgique de football dimanche soir au stade des Eperons d’or de Courtrai. Lire la suite ⮕

Twee uitzonderlijke records, een derde team op het veld en De Boeck die zijn jasje wel kan dragen: 7 dingen diOnze voetbalredactie selecteert na elke speeldag in de Jupiler Pro League zeven dingen die u niet zag, maar wel moet onthouden. Vandaag speeldag twaalf. Lire la suite ⮕

ONZE PUNTEN. Ouwe getrouwen scoren hoogste punten bij Club, twee buizen bij AntwerpClub Brugge heeft de topper tegen Antwerp naar zijn hand kunnen zetten. Een late goal van Hans Vanaken leverde de zege op. Dit zijn onze punten. Lire la suite ⮕

Zussen winnen spectaculaire ‘Klopjacht’-finale: “Zonder onze achterban nooit gelukt”Een volledig team speurders verslaan, is haast onmogelijk. Toch wonnen Meredith (27) en Marisya (23) Bontinck uit Schellebelle het derde seizoen van ‘Klopjacht’. “Het extractiepunt konden we enkel bereiken dankzij veel vrienden en familieleden”, blikken ze terug. Lire la suite ⮕

Berchem Sport slikt eerste thuisnederlaag: “Dit was onze beste prestatie van het seizoen”Het treffen tegen Lyra-Lierse was zoals een derby hoort te zijn. Een stevige strijd, pittige duels, inzet langs beide kanten en twee supportersgroepen die om beurten het voortouw namen in de gezangen langs de zijlijn. Dat men in beide kampen van mening was dat men de beste kansen creëerde, geeft aan hoe dicht winst en verlies bij elkaar lagen. Lire la suite ⮕

‘Wie van herinneringen leeft, leeft twee keer’Op haar 77ste debuteerde Maj Vandergeten vanuit het woonzorgcentrum als dichteres en columniste bij deze krant. Parkinson noch de dementie van haar grote liefde Charlie krijgt haar klein. ‘Ondanks alles heb ik nog veel mooie dagen.’ Lire la suite ⮕