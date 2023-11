Twee transportbedrijven leggen de boeken neer

De zaakvoerders Tuur Engberink uit Ravels en Jens Claes uit Retie werden eveneens op bekentenis failliet verklaard. Meester Ben De Groof treedt in deze zaken op als curator.

De bv Senian, De Breem in Vosselaar, was een eetgelegenheid. De boeken werden neergelegd, de curator is Ronny Ceusters. Dezelfde curator behandelt het faillissement na dagvaarding van Faraj Mohamad Khalil. Deze man uit Turnhout was vennoot van In Dell Arte Faraj & Magermans. Deze bouwfirma werd eerder dit jaar door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard.

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armer Met Jubilate Deo brengt het vocaal ensemble Markant uit Herentals een unieke muzikale voorstelling in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Het hedendaagse klassieke werk omvat tekst in zeven …Bakactie Lindelo brengt 300 euro op voor Stichting Alzheimer Onderzoek headtopics.com

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armerSportieve vijftigers organiseren én lopen ultramarathon in Marokkaanse woestijn: “De uitzonderlijke uitdaging en de mooie, woeste natuur maken heel wat emoties los”

Werknemer riskeert celstraf voor diefstal in bedrijfI.D. verscheen voor de correctionele rechtbank in Turnhout omdat hij verdacht wordt van diefstal. Lire la suite ⮕

Dame wordt op heterdaad betrapt tijdens winkeldiefstalE.S. verscheen voor de correctionele rechtbank in Turnhout omdat ze verdacht wordt van winkeldiefstal en drugsbezit. Lire la suite ⮕

Negen vrachtwagens niet in orde bij controle in BeerseDe politie regio Turnhout heeft dinsdag veertien vrachtwagens gecontroleerd in de Beemdenstraat in Beerse. Lire la suite ⮕

Golfkarretjes van Lesley-Ann Poppe krijgen géén parkeervergunning in AntwerpenLesley-Ann Poppe en haar man Kevin Lebreton lanceerden begin augustus hun bedrijf Safe City Car. Ze brengen golfkarretjes aan de man als het ideale vervoermiddel in de stad. Alleen is de stad Antwerpen niet bereid om een parkeervergunning te geven aan dit soort vervoermiddel en kan de gebruiker er dus ook niet mee parkeren op straat. Lire la suite ⮕

Match tussen Antwerpen Noord en Ekeren Donk stopgezetDe wedstrijd tussen Antwerpen Noord en Ekeren Donk werd zaterdag stopgezet bij een 1-0 stand. Het is nu aan de voetbalbond om te beslissen wat er moet gebeuren. Lire la suite ⮕