Twee maanden nadat hij ernstig ziek werd, is “liefste garçon van Gent” overleden: “Hij was heel graag gezien”

“De beste en liefste garçon van Gent en omstreken.” “We zullen jou missen in Vijf voor Twaalf.” “De Gentse feesten zullen nooit meer hetzelfde zijn.” “Drink uw Duvelke maar hierboven.” De reacties op sociale media liegen er niet om: Kurt Faingnaert was enorm graag gezien als mens en als barman.

Noodlot spaart “liefste garçon van Gent” niet: “Als ik niet meer uit de voeten kan, hoeft het niet meer” “Het is een zwaar afscheid, hij was heel graag gezien”, zegt Kris Dewaele van Vijf voor Twaalf. “Hij was een top medewerker en een vaderfiguur voor veel klanten. Iedereen is er erg door aangedaan. Vrijdagavond hebben we met het personeel al een warm eerbetoon gehouden, met muziek van Whitney Houston. Daar was hij fan van.”

Hij bekende zoveel misdaden dat de politie dacht dat hij het verzon: de vergeten Belgische seriemoordenaarIn ‘Proces van het jaar’ staat onze misdaadredactie telkens stil bij één van de spraakmakendste rechtszaken uit de Belgische geschiedenis. “Ze zullen mij de grootste misdadiger van het land noemen”, pochte René Hébrant (56) luidop voor zijn assisenproces in 1963 van start ging. Lire la suite ⮕

Davy Roef ontpopt zich opnieuw tot held bij AA Gent door twee (!) strafschoppen te pakken, matig Standard bij rust al uitgeteldOnderschat Standard nooit en toen AA Gent met 3-0 de rust introk, was zelfs de eeuwige optimist in de KAA Gent Arena nog op zijn hoede. De Rouches probeerden ook heus wel maar net als voor de pauze miste Kanga - oog in oog met Roef een strafschop. Gent dat vooral voor rust wervelde, pakt meteen zijn eerste competitiezege in ruim een maand tijd. Lire la suite ⮕

AA Gent experimenteert met handpalm-authenticatiesysteem dat supporters vlotter stadion laat binnengaanLeden van de Young Business Club van AA Gent mogen het systeem testen Lire la suite ⮕

Gent weert nieuwe hotels in centrumGrote, nieuwe hotels zijn niet langer welkom in het centrum van Gent. Dat staat in een visienota van het Gentse stadsbestuur. Met het voorstel wil de stad overtoerisme tegengaan. ‘We willen niet zoals Brugge of Amsterdam worden.’ Lire la suite ⮕

Berendrecht wint thuis van Aartselaar, mede dankzij twee treffers ArbiBerendrecht versloeg Aartselaar met 3-1 op zondag. Lire la suite ⮕

‘Wie van herinneringen leeft, leeft twee keer’Op haar 77ste debuteerde Maj Vandergeten vanuit het woonzorgcentrum als dichteres en columniste bij deze krant. Parkinson noch de dementie van haar grote liefde Charlie krijgt haar klein. ‘Ondanks alles heb ik nog veel mooie dagen.’ Lire la suite ⮕