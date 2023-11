Twee gewonden na aanrijding

Een personenwagen die richting Haasdonk reed net voor de op- en afrit van de E17 achteraan aangereden door een andere wagen. De auto die werd aangereden belandde door de klap op zijn beurt tegen een geparkeerde oplegger aan de overkant van de weg. In beide voertuigen viel een gewonde. Ze werden beiden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de Heirstraat tijdelijk in beide richtingen afgesloten.“Ja, ik ben woedend, ik word van het kastje naar de muur gestuurd”: 40.

Tars bouwt tapijtenwinkel van zijn opa om tot ontmoetingsruimte: “Boomverzorging is grote bron van inspiratie” Bevers burgemeester Marc Van de Vijver komt bij verkiezingen in fusiegemeente op onder nieuwe naam: “Ook onafhankelijken zijn welkom”

Indrukwekkende erehaag zorgt voor pakkend afscheid van Tuur (16): “Je zal ons voor altijd rugdekking geven” Van “huis bekogeld met eieren” tot “onze gemeente is op slinkse wijze verkocht”: zo hebben politici de fusie in Zwijndrecht beleefd headtopics.com

Zoo experimenteert met ingekuild wilgenblad: “Onze mensapen willen geen gedroogd blad eten, ze gebruiken het als bodembedekker” SK Beveren zet wederopstanding verder en knikkert nu ook eersteklasser Westerlo uit de beker: “Dit zat er al langer aan te komen”

Twee gewonden bij ongeval in de HeirstraatIn de Heirstraat in Bazel zijn woensdagavond rond 19.50 uur twee personen gewond geraakt bij een ongeval. Lire la suite ⮕

Twee mannen gewond bij kop- staartaanrijdingOp de E17 kwam het woensdagavond rond 21u30 tot een een kop- staartaanrijding. Twee personen werden gewond. Lire la suite ⮕

Twee transportbedrijven leggen de boeken neerDe transportsector deelde in de klappen tijdens de zitting van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout. Zo legde de vof TJ Trans uit de Eikendreef in Vosselaar de boeken neer. Lire la suite ⮕

Twee Belgisch-Palestijnse organisaties roepen regering op tot sancties tegen IsraëlNieuws, opinie en duiding Lire la suite ⮕

Kempense supportersclub Lierse trekt met twee volle bussen naar bekerwedstrijd tegen AntwerpVoor Lierse Kempenzonen was woensdag een hoogdag met een bekerwedstrijd tegen landskampioen en bekerhouder Antwerp. Ook supportersclub Lierse Pallieters Kempen maakte er een speciale dag van. Lire la suite ⮕

Ekeren herdenkt gesneuvelde soldaten van de twee wereldoorlogenOp het kerkhof van Ekeren vond vanochtend naar jaarlijkse traditie ook een ceremonie plaats ter herdenking van de gesneuvelde soldaten tijdens de twee wereldoorlogen. Met klaroengeschal en bloemenhuldes werden de gesneuvelden herdacht, en hield de stoet ook halt bij de vele burgerslachtoffers die tijdens de twee grote oorlogen vielen. Lire la suite ⮕