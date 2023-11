Twee gewonden bij ongeval in de Heirstraat

Een personenwagen, die richting Haasdonk reed, werd net voor de op- en afrit van de E17 achteraan aangereden door een andere wagen. De auto die werd aangereden belandde door de klap op zijn beurt tegen een geparkeerde oplegger aan de overkant van de weg. In beide voertuigen viel een gewonde. Ze werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was de Heirstraat tijdelijk in beide richtingen afgesloten.

Man in levensgevaar na zware crash die zijkant wagen openrijt, bestuurder miste bocht en reed in op twee bomenEen jongeman uit Kruibeke moest bij een politiecontrole zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren.

Wie een feest of vergadering wil houden, kan voortaan terecht in de gloednieuwe zaal Botaca. Tars Canfyn (30) kocht de voormalige tapijtenwinkel over van z’n grootvader en verbouwde die tot … CD&V en Open VLD zullen volgend jaar samen naar de kiezer trekken. Het is een antwoord op de afkeer van de burgers tegenover de particratie en dat er op lokaal niveau totaal anders wordt gestemd.In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. headtopics.com

In een tot de nok gevulde Sint-Petruskerk en sporthal van het Sint-Jorisinstituut in Bazel werd zaterdagochtend afscheid genomen van Tuur Ceulemans. De zestienjarige jongeman overleed vorige week … De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft beslist dat de gemeente vanaf 2025 zal fuseren met Beveren en Kruibeke. Onder luid gejoel vertelden de raadsleden waarom ze de fusie hebben doorgedreven.De provincie Antwerpen gaat wellicht van 69 naar 68 steden en gemeenten nu de gemeenteraad van Zwijndrecht met een wisselmeerderheid dan toch de fusie met Beveren en Kruibeke heeft goedgekeurd.

“Geen dag ging voorbij zonder I love you tegen elkaar”: verlies van Francis (16) is nog vers voor de familieOVERZICHT 1/8STE FINALES HOFMAN CUP: HT Zwijnaarde schrijft clubgeschiedenis, Poesele dankt zijn 16-jarigen, eersteprovincialers allemaal uitgeschakeld headtopics.com

Inflatie eurozone daalt tot laagste niveau in twee jaarDe inflatie in de eurozone is in oktober gedaald tot 2,9 procent op jaarbasis. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat dinsdag in een flashraming. In september bedroeg de inflatie nog 4,3 procent. Lire la suite ⮕

Stephen King: een halve eeuw grandioze gruwel in twee boekenVan misdaadauteur Stephen King verschijnen twee titels, een oude en een gloednieuwe. Ze bevestigen het engagement en de eeuwig soepele stijl van de ‘King of horror’. Lire la suite ⮕

Twee generaties onder één dak: let op voor impact op uw sociaal statuutOoit was het een evidentie dat meerdere generaties samenwoonden onder één dak. Nu valt zoiets onder het label ‘zorgwonen’ en moeten de familieleden rekening houden met bijzondere regels, wetten en bouwvoorschriften. Lire la suite ⮕

Japanse politie arresteert 86-jarige man die zich met twee gijzelaars verschanste in een postkantoorDe Japanse politie heeft de man gearresteerd die zich met twee gijzelaars had verschanst in een postkantoor ten noorden van Tokio. Dat meldt het Japanse persagentschap Kyodo. Lire la suite ⮕