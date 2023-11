Twee energiedeskundigen riskeren schorsing nadat ze EPC opmaakten voor eigen woning

Erkende energiedeskundigen zijn onder meer verantwoordelijk voor het opmaken van energieprestatiecertificaten (EPC’s). Een EPC is het document dat weergeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Maar die deskundigen mogen volgens de regels geen certificaat opmaken voor een eigen woning die verhuurd of verkocht wordt.

Bij gerichte controles na een klacht zijn volgens minister Demir nu twee energiedeskundigen tegen de lamp gelopen. “De regelgeving is duidelijk”, zegt de minister. “Bij de opmaak van een EPC moet een energiedeskundige niet enkel de technische voorschriften volgen, hij moet ook het EPC op een objectieve manier opmaken, zonder dat hij zichzelf daar op de een of andere manier bevoordeelt. Een EPC opmaken van een eigen woning die verhuurd of verkocht wordt, kan dan ook niet”, klinkt het.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) heeft daarom de schorsingsprocedure tegen de energiedeskundigen opgestart. Wanneer een energiedeskundige geschorst wordt, mag hij voor de schorsingsduur geen EPC’s meer opmaken en moet hij ook opnieuw het examen afleggen voor hij weer als energiedeskundige aan de slag kan. Vooraleer het VEKA overgaat tot een effectieve schorsing, kan de energiedeskundige nog argumenten aanreiken om de schorsing te voorkomen. headtopics.com

