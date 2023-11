Twee Belgisch-Palestijnse organisaties roepen regering op tot sancties tegen Israël

Guerre Israël-Gaza : le Liban accuse Israël d’utiliser du phosphore blancLe Liban a chargé mardi sa mission auprès de l’ONU de porter plainte contre Israël, qu’il accuse d’avoir utilisé... Lire la suite ⮕

Betogers laten tientallen muizen in Palestijnse kleuren vrij in Britse McDonald’sPro-Palestijnse betogers hebben tientallen muizen, bespoten met verf in de kleuren van de Palestijnse vlag, vrijgelaten in een McDonald’s-vestiging in het Engelse Birmingham, zo blijkt uit een Tiktok-filmpje. “Geniet van je ratburgers.” Lire la suite ⮕

Vrouw in levensgevaar na zware crash, bestuurster miste bocht en reed in op twee bomenOp de Heirbaan, een onverlicht landwegje in Kruibeke dat parallel loopt met de E17, is dinsdagavond een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt. Lire la suite ⮕

Twee wagens belanden in berm naast E313 in RanstOp de E313 ter hoogte van Ranst zijn afgelopen nacht twee wagens door onbekende reden van de rijbaan afgeweken en in de gracht beland. De auto’s moesten worden getakeld, niemand raakte gewond. Lire la suite ⮕