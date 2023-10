Twee auto’s botsen tegen elkaar

Fusie Zwijndrecht zindert na: Vlaams Belang zet twee raadsleden uit partij, burgemeester blijft “tot de laatste snik vechten tegen fusie”Van “huis bekogeld met eieren” tot “onze gemeente is op slinkse wijze verkocht”: zo hebben politici de fusie in Zwijndrecht beleefdVOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseNa de interlandbreak mochten we weer genieten van een rijkgevuld programma met veel doelpunten in Antwerpen. Hieronder vind je een overzicht van de uitslagen en doelpuntenmakers van alle Antwerpse …Kristine Wuyts (34) zwaaide zaterdag de deuren open van haar hondentrimsalon in Meerhout. Met Chienvenue volgt de van oorsprong Geelse haar passie.

Joeri J., de vriend van de overleden Zoë Snoeks uit Meerhout, blijft zeker nog een week in de cel. De raadkamer in Turnhout bevestigde vrijdag zijn aanhouding, maar tegen die beslissing ging J. in …Met negen zijn ze, de Limburgers bij de Meerhoutse voetbalclub Berg en Dal. Samen met T1 Aziz Moutawakil namen zij de perfecte start in de nationale reeksen, met nu al zeven zeges op rij. “Ik wist …IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. headtopics.com

Actiegroep VALK (die ooit grote zaak won tegen Sunparks) bestaat 50 jaar: “Milieuverenigingen krijgen altijd gelijk, maar helaas vaak als het te laat is”ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klappen kreeg

Lire la suite:

gva »

Twee elektrische deelauto’s staan ter beschikking in MeerhoutNet als in verschillende andere Kempense steden en gemeenten is in Meerhout het startschot gegeven voor Cambio autodelen. Op twee verschillende locaties in de gemeente zullen twee auto’s klaar staan voor gebruik door inwoners, organisaties en bedrijven. Lire la suite ⮕

Tour de France Femmes heeft pittige ritaankomst in Luik en twee ritten op één dagDe derde editie van de Tour de France Femmes, de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, heeft op woensdag 14 augustus 2024 een ritaankomst in Luik. Daags nadien wordt gestart in Bastenaken. Lire la suite ⮕

Knooppunt blijft nog twee weken langer afgeslotenDe werkzaamheden op het kruispunt van het Hofkwartier met de Belgiëlaan in Herentals lopen door het slechte weer flink vertraging op. Normaal moest het knooppunt in het stadshart vrijdag open gaan, maar dat gebeurt nu twee weken later. Lire la suite ⮕

Twee Italianen moeten van rechtbank na veertig jaar ‘hotel mama’ verlatenTwee Italianen van 40 en 42 jaar oud moeten de woning van hun moeder verlaten. Dat heeft hun moeder, die al met pensioen is, verkregen met een klacht bij het gerecht. Dat meldt de lokale krant La Provincia Paese. Lire la suite ⮕

Servië keurt twee controversiële wetten goed die media controlerenServië heeft twee controversiële wetten goedgekeurd die de staat een grotere controle op de media geven. De twee teksten ‘Wet op publieke informatie en media’ en ‘Elektronische media’ werden door een grote meerderheid van de parlementsleden goedgekeurd. In Servië is de conservatieve SNS de grootste partij. Lire la suite ⮕

EU wil bewijzen dat ze twee oorlogen tegelijk aankanDe Europese leiders wilden bewijzen dat de oorlog tussen Hamas en Israël de aandacht niet wegtrekt van Oekraïne. Ze beloven Zelensky alle mogelijke steun. Maar de Hongaarse premier Orban en nu ook zijn Slovaakse collega Fico spelen stoorzender. Lire la suite ⮕