Tunnel schuift dwars door spoorbedding op zijn plaats, en maandag rijden er alweer treinen over

Waar een goede week geleden nog spoorlijnen lagen waar de treinen tussen Herentals en Antwerpen overheen dokkerden, rest momenteel de grote leegte. In een metersdiepe bouwput zijn arbeiders van aannemer Artes woensdagmiddag bezig met het aanleggen van de dwarse rails waarop de tunnel tijdens de nacht millimeter voor millimeter op zijn schuift. Dat betonnen gevaarte van 25 meter lang, 11 meter breed, een verkeersdoorgang van 3 meter hoog en een totaalgewicht van 1.

De tunnel is 25 meter lang en weegt 1.400 ton. De doorrijhoogte is ‘maar’ 3 meter, zodat er geen vrachtwagens door kunnen. — © Hans OttenVan die treinonderbreking van vijf dagen neemt de operatie aan de tunnel in Vosselberg in feite maar twee in beslag. Na het inschuiven van de tunnel moet de spoorbedding opnieuw opgevuld worden en nieuwe sporen over de tunnel worden aangelegd.

De aankoppeling van de nieuwe op de oude sporen bevindt zich in de directe omgeving van taverne Wolfstee. Nadat de treinen richting Antwerpen vanaf 6 november al op de nieuwe sporen over de hogere brug zijn overgeschakeld, volgen twee weken later ook de treinen in de omgekeerde richting. headtopics.com

Tussen de brug over het Albertkanaal en taverne Wolfstee zijn arbeiders bezig met het leggen van nieuwe sporen. Rechts het bestaande spoor. — © Hans OttenDe complete werf - die eigenlijk de vernieuwing van twee bruggen, drie tunnels en 600 meter keermuur tussen Vossenberg en horecazaak Wolfstee omvat - neemt nu al anderhalf jaar in beslag, maar loopt nog tot het najaar van 2024 door. Aan het hele project hangt een prijskaartje van 53 miljoen euro.

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armer Met Jubilate Deo brengt het vocaal ensemble Markant uit Herentals een unieke muzikale voorstelling in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Het hedendaagse klassieke werk omvat tekst in zeven …Bakactie Lindelo brengt 300 euro op voor Stichting Alzheimer Onderzoek

