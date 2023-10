Tuerie dans un bowling et un bar-restaurant aux Etats-Unis : la police toujours aux trousses du tireur présumé

Vingt-quatre heures après ce drame survenu dans le nord-est des Etats-Unis, la quête a semblé s’accélérer: les forces de l’ordre se sont rassemblées en début de soirée devant une maison appartenant, selon un voisin interrogé par l’AFP, à la famille du suspect. Drones, hélicoptère et véhicules blindés avaient aussi été appelés en renfort.

«J’étais couchée au-dessus de ma fille, ma mère était couchée au-dessus de moi», a décrit Riley Dumont à ABC.Les autorités n’ont pas communiqué les identités des victimes, mais parmi les vies fauchées au restaurant «Schemengees» figure Joseph Walker, 57 ans, qui travaillait dans l’établissement, a déclaré son père à plusieurs médias américains.

