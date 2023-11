«Tu es partout chez moi»: Marylou Salvatori, la compagne de Marwan Berreni sort du silence après ses obsèques

C’est ce samedi 28 octobre que les proches de Marwan Berreni lui ont dit adieu, lors des obsèques secrètes de l’acteur. Quelques jours plus tôt, il était retrouvé pendu dans une maison abandonnée, alors qu’il était porté disparu depuis des semaines. Un nouveau drame pour ses parents, qui avaient déjà perdu un fils dans des circonstances tragiques en 2013, mais aussi pour ses camarades de « Plus belle la vie ».

» commence-t-elle, en légende de plusieurs clichés personnels du couple et du jeune homme. « Et si les mots m’échappent et me confondent, mes lèvres s’éreintent du silence, alors je parle. Et je te parle encore, et je te parle tout le temps parce que tu es ici partout. » déplore-t-elle, avant de continuer, « Dans un sourire, dans un rayon de lune, une brise, un geste ou un regard.