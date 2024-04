Tsunamialarm na zware aardbeving in de buurt van Taiwan

Japan, Taiwan en de Filipijnen hebben woensdagochtend een tsunamialarm afgekondigd na een zware aardbeving in de buurt van Taiwan. Daar zitten mensen vast in ingestorte gebouwen. Volgens het Japanse meteorologische agentschap JMA vond de aardbeving plaats om iets voor 8 uur in Taiwan en om iets voor 9 uur in Japan (2 uur Belgische tijd). “De aardbeving was dicht bij de kust en niet diep”, verklaarde de directeur van het seismologische centrum van Taipei, Wu Chien-fu, aan de pers.

“Ze werd in heel Taiwan en op de naburige eilanden gevoeld. Het is de zwaarste beving in 25 jaar, sinds de aardbeving van 1999.” In september van dat jaar vielen bij een beving met een magnitude van 7,6 2.400 doden. De beving vond plaats op een diepte van 15,5 kilometer. Het Taiwanese meteorologische agentschap heeft het over beving met een magnitude van 7,

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Nieuwsblad_be / 🏆 25. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Minstens 13 mensen omgekomen bij verkeersongeval op FilipijnenBij een ongeval tussen een kiepwagen geladen met zand en een busje in het zuiden van de Filipijnen zijn maandag dertien mensen om het leven gekomen. Dat meldt de lokale brandweer aan het Franse persagentschap AFP.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Minstens 13 mensen omgekomen bij verkeersongeval op FilipijnenBij een ongeval tussen een kiepwagen geladen met zand en een busje in het zuiden van de Filipijnen zijn maandag dertien mensen om het leven gekomen. Dat meldt de lokale brandweer aan het Franse persagentschap AFP.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Twintig Chinese gevechtsvliegtuigen opgemerkt in buurt van TaiwanIn de buurt van Taiwan zijn de voorbije uren opnieuw twintig Chinese gevechtsvliegtuigen opgemerkt. Dat heeft het Taiwanese ministerie van Defensie gezegd.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Twintig Chinese gevechtsvliegtuigen opgemerkt in buurt van TaiwanIn de buurt van Taiwan zijn de voorbije uren opnieuw twintig Chinese gevechtsvliegtuigen opgemerkt. Dat heeft het Taiwanese ministerie van Defensie gezegd.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Zo hard kampt Japan met vergrijzing: pamperfabrikant verandert doelgroep van baby’s naar ouderenEen Japanse luierfabrikant heeft aangekondigd niet langer pampers voor baby’s te maken, maar zich voortaan alleen nog te concentreren op de markt voor volwassenen. Het gaat om het zoveelste voorbeeld van hoe hard het Aziatische land kampt met de vergrijzing.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

China bouwt militaire basis die exact lijkt op presidentiële wijk van TaiwanOp satellietbeeld is te zien hoe de Chinese Volksbevrijdingsleger een militair oefenterrein heeft gebouwd dat een replica lijkt van de presidentiële wijk in de Taiwanese hoofdstad Taipei. Een teken dat China van plan is om Taiwan aan te vallen, menen sommige experts.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »