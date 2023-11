‘Trump too small’: Hooggerechtshof VS buigt zich over schunnige anti-Trump T-shirts

Het hof moet namelijk oordelen of de formulering ‘Trump too small’ (Trump te klein) - een boodschap die een seksuele connotatie heeft - zonder de toestemming van de voormalige president mag worden ingeschreven in het merkenregister.De zaak gaat terug tot het jaar 2018, toen de Californische advocaat Steve Elster ‘Trump too small’ als merk wilde registreren. De bedoeling was om T-shirts en hoeden met dat opschrift te produceren en te verkopen.

Het agentschap dat bevoegd is voor het merkenregister had de aanvraag geweigerd. Als de naam van een levende persoon gebruikt wordt, dan is diens akkoord nodig, zo luidde de motivering. Elster was het daar niet mee eens en trok naar het gerecht. Hij beriep zich op de vrijheid van meningsuiting en op het recht om publieke figuren te bekritiseren. Elster kreeg zowel in eerste aanleg als in beroep gelijk. De federale autoriteiten hebben daarna het Hooggerechtshof gevraagd om de zaak te bekijken.

Malcolm Stewart, de advocaat van de federale overheid, stelt dat Elsters recht op vrije meningsuiting op geen enkele manier werd geschonden. “Zelfs als Elster het merk ‘Trump te klein’ niet kan registreren, kan hij T-shirts met die slogan verkopen”, zo verklaarde hij voor de negen rechters van het Hooggerechtshof. De wet verbiedt hem enkel om de “exclusieve rechten” op de naam van iemand anders te claimen, klinkt het nog. headtopics.com

De tekst ‘Trump te klein’ is geïnspireerd op een grap die gemaakt werd tijdens de debatten voor de Republikeinse voorverkiezingen van 2016. Senator Marco Rubio had toen opgemerkt dat Trump kleine handen heeft. “En je weet wat ze zeggen over mannen met kleine handen”, vervolgde Rubio.

Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen. headtopics.com