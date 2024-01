Trump pleit voor presidentiële immuniteit in strafzaken

Donald Trump verdeelt momenteel zijn tijd tussen processen en campagnetoespraken. Hij probeert van enkele strafzaken af te komen door presidentiële immuniteit te pleiten. Maar zijn advocaten drijven dat principe wel héél ver. Zo zou Trump niet voor de rechter gebracht kunnen worden, mocht hij als president de moord op een politieke tegenstander hebben bevolen.

Hij was niet verplicht om aanwezig te zijn op de rechtszitting in Washington waar een panel van drie rechters zich boog over zijn claims rond immuniteit. Er viel voor hem weinig publiciteit te halen. Hij mocht zelf niet tussenkomen. Er waren geen camera’s in de rechtszaal. Dat hij er toch voor koos zijn primarycampagne te onderbreken, wijst erop hoe belangrijk deze zaak voor hem is. Trump beweerde eerder dat zijn gedrag tijdens de bestorming van het Capitool en in de aanloop ernaar niet voor een rechtbank kan gebracht worden omdat het valt onder presidentiële immuniteit





