Trump krijgt opnieuw spreekverbod bij rechtszaak verkiezingen

Het verbod werd al eerder opgelegd, maar het werd op 20 oktober in afwachting van een hoger beroep opgeschort. Chutkan heeft die beslissing nu teruggedraaid. Het is niet duidelijk waarom ze dit gedaan heeft.

Volgens het spreekverbod mag Trump zich niet uitlaten over de speciale aanklager in zijn zaak, Jack Smith, noch over mensen die zouden kunnen worden opgeroepen om te getuigen over zijn pogingen om zijn verlies van de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken.

Trump heeft al op het verbod gereageerd op zijn sociale netwerk Truth Social. ‘De corrupte regering-Biden heeft zojuist mijn recht op vrije meningsuiting in het eerste amendement weggenomen’, schreef de oud-president. ‘NIET GRONDWETTELIJK!’ headtopics.com

Trump is inmiddels door meerdere rechters formeel gemaand om zijn mening over zijn rechtszaken voor zich te houden. In de strafzaak in New York over het betalen van zwijggeld aan een pornoster in 2016 heeft de rechter de voormalige president verboden om over bewijsmateriaal te berichten.

Ook kreeg hij al een spreekverbod opgelegd van de rechter die in New York het fraudeproces tegen hem leidt. Dit verbod heeft hij ook al meerdere keren overtreden, wat hem ondertussen

