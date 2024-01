Trump gebruikt rechtszaal als campagneforum

Trumps zuchtte en schudde het hoofd tijdens Carrolls getuigenis. — © Jane Rosenberg / reuters Het ene proces na het andere aan je broek, is dat ondoenbaar voor een presidentskandidaat? Niet voor Donald Trump: die gebruikt de rechtszaal als campagneforum.Tekort aan energie heeft Donald Trump niet. De 77-jarige vliegt van de ene voorverkiezing naar de andere, maar rijgt ook de processen aaneen – zelfs al beginnen de grote strafzaken pas vanaf maart.

In een nieuw proces wegens laster tegen schrijfster E. Jean Carroll (80), de journaliste die hij in 1996 verkrachtte in een chic warenhuis, toont Trump opnieuw hoe hij die processen in zijn voordeel wil draaien. In mei vorig jaar werd Trump veroordeeld tot het betalen van 5 miljoen dollar schadevergoeding wegens de aanranding en zijn lasterlijke taal – hij noemde zijn slachtoffer voortdurend een leugenaar en een oplichtster, terwijl de feiten volgens de jury duidelijk bewezen ware





Donald Trump geweerd uit primary's in Colorado en MaineTwee van de vijftig VS-staten, Colorado en Maine, hebben duidelijk gemaakt dat Donald Trump niet mag deelnemen aan de komende primary's voor de presidentsverkiezingen. Burgergroepen hebben zaken aangespannen om Trump te weren op basis van een artikel dat stelt dat een persoon die eerder een eed van trouw heeft gezworen aan de Grondwet en vervolgens opstand en rebellie pleegt tegen de Grondwet, niet mag deelnemen aan verkiezingen.

Donald Trump in de rechtbank voor strafrechtelijke immuniteitOud-president Donald Trump is verschenen in de rechtbank voor een hoorzitting over zijn eventuele strafrechtelijke immuniteit en vervolging voor zijn rol in de bestorming van het Capitool. Zijn advocaten beweren dat dit 'de doos van Pandora zou openen', terwijl de speciale aanklager stelt dat 'geen enkele president boven de wet staat'.

Donald Trump wint de eerste voorverkiezing in IowaMet meer dan de helft van de stemmen wint Donald Trump de eerste voorverkiezing in Iowa. Ron DeSantis en Nikki Haley proberen er toch nog de moed in te houden.

Quota en politique : une discrimination selon Jean-Marie DedeckerJean-Marie Dedecker affirme que les quotas sont discriminatoires et que la discrimination positive est également une forme de discrimination, alors que les partis politiques sont en train de constituer leurs listes pour les prochaines élections. La composition des listes électorales est en cours dans les quartiers généraux des partis politiques. Il ne s'agit pas seulement de trouver suffisamment de candidats prêts à être critiqués dans le théâtre politique, mais il faut également avoir autant d'hommes que de femmes sur les listes. L'obligation de travailler avec ces quotas remonte à 2002. En 1994, à peine 10% de nos représentants étaient de sexe féminin. Une loi a alors été promulguée stipulant que les listes de candidats devaient être composées d'un tiers de femmes. Huit ans plus tard, la loi sur la parité actuelle a été adoptée, exigeant que les deux premiers candidats soient obligatoirement de sexe opposé.

Amerikaanse presidentsverkiezingen maandag afgetrapt met Republikeinse voorverkiezing in Iowa: wie doet DonaldIn Iowa vindt maandag de Republikeinse caucus plaats, waarmee de race naar het Amerikaanse presidentschap officieel wordt afgetrapt. Er zijn nog vijf kandidaten in de running, maar volgens peilingen is er geen twijfel dat Donald Trump de eerste voorverkiezing op zijn naam schrijft.

La Cour suprême examine la légalité des décisions du Colorado et du Maine d’empêcher Donald Trump de concourir aux primairesDernier espoir démocrate?, réputés incertains et pouvant faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre, l’ancien président. Seuls deux Etats sur huit contredisent cette tendance. Plus inquiétant encore pour les stratèges démocrates, le ralliement historiquement ultramajoritaire de trois segments significatifs de l’électorat à la cause progressiste tend à s’éroder: les diplômés de moins de 35 ans, l’électorat afro-américain et les hispaniques. En ce qui concerne le second, autrefois capté à quelque 90% par la gauche, le taux d’adhésion n’est plus que de 70%.la possibilité qu’aura, ou non, Donald Trump de pouvoir se présenter au scrutin des primaires organisé par le camp républicain, puis, dans un second temps, à l’élection générale prévue au début de novembre prochain.du 5 mars prochain lors duquel près d’un tiers des délégués à l’échelle nationale seront choisis, les jeux étant alors presque faits

