Troisième défaite de suite pour Toumani Camara et Portland, battus à Philadelphie

Camara a passé 28 minutes sur le parquet, compilant 12 points, 3 rebonds et 2 assists en sortie de banc. Les Blazers ne sont pas parvenus à limiter Joel Embiid, auteur de 35 points, 15 rebonds, 7 assists et 6 contres. Avec trois défaites au compteur, Portland occupe la 15e et dernière place de la Conférence Ouest avec le même bilan que Memphis et Houston, battu par Golden State (95-106) dimanche.

Philadelphie, de son côté, remonte à la 5e place de la Conférence Est. Dans les autres rencontres de la soirée, Atlanta a décroché sa première victoire de la saison en s'imposant 110-127 à Milwaukee derrière le double-double de Trae Young (20 points, 11 assists). À l'Ouest, Denver a poursuivi son sans-faute en étrillant Oklahoma City (128-95).

