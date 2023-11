Tristan Degreef a séduit pour ses débuts avec Anderlecht : « On dit que j’ai du Matias Suarez en moi »

Dans un Tivoli plein à craquer et transpirant l’ambiance du foot tel qu’on l’aime, Anderlecht a assuré l’essentiel mardi soir, face à une équipe de La Louvière chaque jour plus proche de la Challenger Pro League.

Il a de la technique et de la vista avec en plus, un volume impressionnant pour son gabarit. Il n’arrête pas de courir et n’hésite pas à s’engager dans les duels. »Pilier des RSCA Futures depuis le début de la saison en Challenger Pro League, Degreef (18 ans) a démontré pourquoi Jesper Fredberg lui a offert, au printemps dernier, un nouveau contrat jusqu’en 2026.

De revanche van Raman: net de uitgerangeerde pocketspits bezorgt matig Anderlecht bekerzegeAnderlecht volbracht zijn bekeropdracht tegen La Louvière. Daarmee is alles zowat gezegd. Paars-wit presteerde met een B-elftal niet bepaald frivool en won met 1-0. Het was wel de uitgerangeerde Benito Raman die de winning goal maakte. Toch betekent dat niet meteen dat hij nog een toekomst heeft bij RSCA. Lire la suite ⮕

