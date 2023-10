Trick or cheat? Halloween staat voor de deur, met deze snacks pak je dat (minder on)gezond aan

30-10-23 14:35:00 / La source: gva

Morgen, 31 oktober, is het weer zover: Halloween. En hoewel dat geen officiële feestdag is, het voor griezelliefhebbers dé hoogdag van het jaar. Verkleedfeestjes, griezelfilmmarathons en vreetfestijnen: het hoort er allemaal bij. Gezond is dat echter allerminst, zeker voor de jongsten.