Très mauvaise surprise pour Tamara en ouvrant le coffre de son véhicule : elle découvre un petit trou... qui

Les voleurs ne manquent décidément pas de créativité, Tamara l’a appris à ses dépens. Lorsqu’elle est arrivée au travail et qu’elle a ouvert le coffre de sa camionnette, elle a découvert que son matériel de barista n’y était plus.

«Des voleurs sont entrés dans ma voiture par ce trou et ont volé mon équipement de barista», explique-t-elle au Nieuwsblad. Coût total du sinistre: 10.000 euros. Et les dégâts ne s’arrêtent pas là, puisque les voleurs ont même dérobé sa sonnette ainsi que celle des voisins afin de ne pas être filmés et reconnus.

