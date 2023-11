Très discrète depuis près d’un an, Céline Dion réapparaît avec ses trois fils: ils sont méconnaissables (vidéo

Alors qu’elle est souffrante depuis plusieurs mois, Céline Dion a fait une apparition en cette fin du mois d’octobre. Une photo d’elle en compagnie de Chantal Machabee, la présidente des Canadiens, circulait déjà sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, c’est une vidéo qui a été dévoilée, dans laquelle on voit Céline Dion avec ses trois fils.

Céline, René-Charles, Nelson et Eddy ont été filmés dans les vestiaires d’un stade alors qu’un match de hockey opposait les Canadiens de Montréal aux Golden Knights de Las Vegas. Preuve que ce n’est pas la guerre totale entre Céline et René-Charles, comme l’ont rapporté certains ces derniers mois. Si les trois enfants de la star sont méconnaissables, beaucoup ont surtout remarqué que Céline Dion semblait en bonne santé.

