Trazegnies : dépôt de bilan inattendu de la SA Votquenne. Les syndicats et les travailleurs réagissent

Inattendue, l’annonce du dépôt de bilan de la SA Votquenne est parvenue aux travailleurs et aux syndicats jeudi soir. Par mail ! La société Votquenne est active dans le domaine du travail sous terre : fondations, creusement et étançonnement de galerie, pieux sécants, pieux berlinois… Elle emploie une septantaine de travailleurs. Un tel nombre autorise une représentation syndicale. Il y a donc une délégation CSC et une délégation FGTB.

C’est ce que dénoncent ce lundi matin les syndicats et les travailleurs devant le tribunal du commerce de Charleroi où l’entreprise dépose son dépôt de bilan. Fabrizio Caprinio est Secrétaire Régional de la CSC pour le secteur du bâtiment : 'J’espère que la direction ne va pas considérer que son simple e-mail qui n’était qu’une information unilatérale, laconique, brève, suffit.

Les Rangers de Philippe Clement renversent les Hearts dans les dernières minutesMenés 0-1 à la 89e, les Rangers de Glasgow se sont finalement imposés (2-1) dimanche contre les Hearts of Midlothian, club d'Édimbourg, lors de la 10e journée du championnat écossais de football. Les Rangers reviennent à cinq longueurs du Celtic. Lire la suite ⮕

Impressionnant accident de la route ce samedi matin à Trazegnies : la conductrice emmenée en milieuCe samedi vers 7h30 un impressionnant accident de la route a eu lieu sur le R3 à hauteur de Trazegnies. Une camionnette violemment a percuté l’arrière d’un semi-remorque. La conductrice est blessée. Lire la suite ⮕

NBA : Zach LaVine marque 51 points mais les Bulls s'inclinent chez les PistonsLe début de saison bat son plein et sept rencontres se sont disputées cette nuit, dont la victoire des New Orleans... Lire la suite ⮕

Les 'Ultims', ces trimarans géants qui volent sur les océans à 70 km/hCe dimanche, ils seront cinq au départ de la Transat Jacques Vabre. Cinq Ultims, des trimarans aux dimensions titanesques,... Lire la suite ⮕

Les 'cimetières natures' : quand la végétation se développe dans les cimetières de WallonieDepuis l’interdiction des produits phytosanitaires dans les cimetières bruxellois et wallons, c’est un retour à la... Lire la suite ⮕

Les problèmes font et refont surface pour les Francs Borains, premier nonLes Francs Borains n’ont pas confirmé les bonnes choses entrevues face au Patro. Des problèmes font ou refont surface, avant deux grosses échéances en championnat après la coupe de Belgique à Saint-Trond mardi. Lire la suite ⮕