Travaux d’asphaltage au carrefour du boulevard de la Sauvenière à Liège

Des travaux d’asphaltage sont en cours au carrefour du boulevard de la Sauvenière et de la rue Lonhienne à Liège. Le boulevard est fermé dès la place Verte en direction de la rue Lonhienne. La circulation est redirigée vers la rue Joffre.

Les camions sont également interdits.

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



sudinfo_be / 🏆 1. in BE

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mathieu van der Poel, porté par la grâce jusqu’à Liège-Bastogne-LiègeHyper-favori de Paris-Roubaix dimanche prochain après sa nouvelle démonstration au Ronde, le champion du monde économise ses apparitions pour être frais et efficace lors de la Doyenne. Le combat espéré avec Evenepoel et Pogacar fait déjà saliver.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Votre infotrafic à Liège et dans sa région : les travaux sur le boulevard de la Sauvenière sont terminés, laVoici le point sur la mobilité et l’état des routes à Liège et dans sa région mis à jour continuellement dans la matinée.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Votre infotrafic à Liège et dans sa région : les travaux sur le boulevard de la Sauvenière provoquent dVoici le point sur la mobilité et l’état des routes à Liège et dans sa région mis à jour continuellement dans la matinée.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Vertigineux travaux au château de SedanUn «parapluie» coiffe le donjon du château de Sedan, dans les Ardennes. Il culmine à 23mètres de hauteur. Il restera en place pendant environ dixmois, le temps de la réhabilitation du monument. Celle-ci devait commencer cette semaine.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Auderghem asphyxiée par les embouteillages suite aux travaux du carrefour Léonard : « Les conducteurs roulentDepuis le lancement lundi des travaux de rénovation au tunnel Léonard, la commune d’Auderghem vit au rythme des embouteillages monstres.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

La rue de l’Industrie inaccessible à Amay : «Les travaux devraient durer environ 4 mois»Ce lundi, le chantier de réfection de la rue de l’Industrie, dans le quartier de la gare à Amay, a été lancé. La route restera inaccessible durant quatre mois environ.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »